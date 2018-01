Dedicato agli Appennini Vette in vista

TERNI, 19 GEN – Festeggia il suo decimo anno con un’edizione tutta dedicata agli Appennini, la rassegna cinematografica Vette in vista, organizzata dall’associazione Stefano Zavka e dalla sezione locale del Cai dal 25 al 28 gennaio a Terni. Saranno quattro giorni di proiezioni, conferenze, dibattiti, testimonianze ed escursioni, ma ci sarà spazio anche per attività riservate alle scuole sulla tutela dell’ambiente montano e sulla conoscenza degli antichi mestieri, con incontri con gli esperti del Tam (Tutela ambiente montano) e del Cai. Ad illustrare il programma, in Comune, è stata la presidente dell’associazione Stefano Zavka e madre dell’alpinista disperso nel 2007 sul K2, Rita Miramao. Tra i vari appuntamenti è prevista la premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso Disegna la montagna, riservato ai bambini della scuola primaria, e la presentazione, venerdì 26 gennaio alle 17, dei nuovi corsi di laurea dedicati alla montagna.

2018-01-19_1191755200