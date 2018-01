Delrio, su Pioltello vogliamo verità

MILANO, 25 GEN – “Il sistema ferroviario italiano è certamente uno dei più sicuri al mondo ma vogliamo la verità, la si accerti rapidamente, perché è inaccettabile morire mentre si va al lavoro”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio dopo la riunione in Prefettura sull’incidente di Pioltello. “Oggi è il momento del rispetto e del cordoglio, della vicinanza alle famiglie. Ho sentito dire molte volte in queste ore del tema degli investimenti sulla sicurezza: vi posso garantire che gli investimenti in sicurezza sono aumentati del 340% negli ultimi tre anni. È la nostra priorità in particolar modo nelle reti dei pendolari”. Attivata una Commissione ministeriale d’inchiesta. Quella su cui è deragliato il treno Cremona-Milano è “una linea fra le più frequentate e quindi più monitorate, a maggior ragione bisogna capire perché è accaduto” ha detto. Con il Prefetto Luciana Lamorgese, Delrio ha ringraziato la macchina dei soccorsi per “l’elevata efficienza: in meno di 20’venti minuti sono arrivati sul posto”.

2018-01-25_1251593054