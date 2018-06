“La delocalizzazione per chi ha preso fondi dallo Stato non deve essere permessa”, lo dice il Vicepremier in un video andato in onda sui social. “Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate. Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate”.

Fonte TGCOM