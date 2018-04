Di Battista, Salvini ieri sembrava Dudù

PERUGIA, 13 APR – “Salvini ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del berlusconismo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia. “Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi, ma forse non può farlo – ha aggiunto -. Forse ci sono cose che non sappiamo. Si parla di fideiussioni, di quattrini dati alla Lega…”.

