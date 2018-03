ROMA, 1 MAR – “Lo dico una volta per tutte noi la buona scuola la vogliamo abolire e se Giuliano si insedierà al ministero lavorerà in tal senso”. Lo ha detto Luigi Di Maio a “Otto e Mezzo” su La7 dove aggiunge: per quanto riguarda il personale “c’è da stabilizzarlo e consentire che possa lavorare sul suo territorio”.

