DI MAIO ANNUNCIA:”ARRIVA IL SALARIO MINIMO PER CHI NON HA UN LAVORO…”Di Maio rilancia anche il salario minimo. “Per tutta la generazione di lavoratori fuori dalla contrattazione nazionale va garantito almeno un salario minimo, almeno fino a che non si arriva alla contrattazione”, afferma, sottolineando che “il lavoro nobilita l’uomo fino a che ti dà la soddisfazione di arrivare a fine mese” e invece siamo in un momento in cui “si cerca di lavorare pur guadagnando zero” aggiunge Di Maio, che lancia un appello al Parlamento: “La mia grande preghiera al Parlamento, che si avvia a partire con i suoi lavori, presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di leggi, semmai alleggeriteli. Ce ne sono fin troppe”