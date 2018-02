Di Maio, fiducia in Mattarella

ROMA, 28 FEB – “Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere. Io ho fiducia di questo Presidente, Mattarella è molto diverso da Napolitano. Questo è un Presidente garante ed equilibrato”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl. “Le parole del premier Gentiloni che ha definito surreale la presentazione della nostra squadra di governo – ha detto ancora – mi hanno colpito, perché dire che è governo ombra non è corretto: noi abbiamo fatto operazione di trasparenza. Ed è una proposta di ministri per far vedere all’elettorato chi vorremmo far governare”.

