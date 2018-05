Di Maio e l’italiano: rapporto complicato. Quanti errori nell’ultimo post….

Luigi Di Maio nuovamente nella bufera social a causa di alcuni errori grammaticali apparsi nel suo ultimo post pubblicato sul Blog dei 5 Stelle. Il leader politico del Movimento ha lanciato un messaggio legato alla manifestazione del 2 giugno. Di Maio è nuovamente caduto in errori grossolani: «Lo so che è dura, e lo so che non se ne può più, perché sono oltre 80 giorni che subite come cittadini questi continui, queste continue accellerazioni e decellerazioni». Quindi un problema di doppie per l’onorevole Di Maio, poi il testo è stato aggiornato

Fonte: Leggo