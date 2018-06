DI MAIO PROMETTE:”L’IVA NON AUMENTERÀ, AVETE LA MIA PAROLA D’ONORE…” “Do la mia parola e la parola del governo che l’Iva non aumenterà, le clausole saranno disinnescate”. A prometterlo, di fronte alla platea dell’Assemblea annuale di Confcommercio, è il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.”Per cambiare il Paese c’è una ricetta, per far decollare le imprese, ed è lasciare in pace le imprese”, aggiunge Di Maio, che lancia un appello al Parlamento: “La mia grande preghiera al Parlamento, che si avvia a partire con i suoi lavori, presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di leggi, semmai alleggeriteli. Ce ne sono fin troppe”. “Sull’Iva non si tratta e non si baratta!” dice Sangalli dal palco. “La vera salvaguardia per imprese e cittadini è difendere i loro redditi, il potere d’acquisto, la competitività diffusa delle imprese”. Secondo il presidente, è l’ora della verità: “Flessibilità di bilancio, contenimento della spesa pubblica improduttiva, recupero di evasione ed elusione sono oggi, del resto, condizioni necessarie per il blocco degli aumenti Iva. Dopo una campagna elettorale all’insegna di “meno tasse per tutti”, gli aumenti Iva pari nel 2019 a circa 200 euro a testa per ogni italiano, finirebbero per essere una beffa, oltre che la fine certa delle già modesta prospettiva di ripresa”.