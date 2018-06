DI MAIO PROPONE:”30 MINUTI DI INTERNET GRATIS PER I POVERI…” CHE NE PENSI πŸ‘‡πŸ»

Mezz’ora di connessione ad Internet gratuita per tutti. È l’obiettivo a cui sta lavorando il governo,s econdo qunto annunciato oggi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo EconomicoΒ Luigi Di Maio. “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non puΓ² permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso a internet Γ¨ un diritto primario di ogni singolo cittadino” ha detto Di Maio nel suo discorso all’Internet Day 2018 in corso alla Camera. Il ministro ha anche espresso le sue riserve sulle mosse europee in tema di contrasto alle fake news. “L’Europa dovrebbe puntare sulla cultura e sull’istruzione per riconoscere le fake news, e invece si preferisce puntare sulle tasse. Il potere di decidere cosa possa essere pubblicato non puΓ² essere messo nelle loro mani. Se non Γ¨ un bavaglio questo, ditemi voi cos’Γ¨”, ha detto.

LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Il governo si prepara a contrastare poi anche le nuove norme Ue sulla tutela del diritto di autore. “La Rete oggi Γ¨ davanti ad un grande pericolo: quello della riforma del copyright. Per me l’Unione Europea dovrebbe puntare sull’educazione e non su provvedimenti come la link tax, che sarebbe una ‘tassa bavaglio’. La rete Γ¨ al centro del cambiamento, e il cambiamento non puΓ² piΓΉ aspettare”, ha spiegato. “Faremo tutto quello che Γ¨ in nostro potere per contrastare la direttiva sul copyright al Parlamento europeo, e qualora dovesse passare decideremo se recepirla o meno”, ha aggiunto, lanciando poi una critica alle istituzioni europee. “Qualcosa in quei palazzi non sta funzionando. Una cittΓ intera di lobbisti che si muovono all’interno dell’Ue senza dire a nessuno cosa fanno, e i registri delle lobby non bastano”, ha detto Di Maio.