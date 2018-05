Al via a Montecitorio l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione, a quanto si apprende, arriva al termine dell’incontro tra Salvini e Giorgia Meloni.

Il segretario della Lega sta valutando la proposta del leader M5s, Luigi Di Maio, per un esecutivo Conte con Savona non all’Economia.