Di Maio,Dessì rinuncia a candidatura M5S uid-62

PALERMO, 3 FEB – “Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi”. Lo ha detto, a Palermo, il candidato premier dell’M5S Luigi Di Maio. Il leader dei 5 Stelle ha anche ricordato che “sono stati pubblicati ora i dati delle Parlamentarie. Il Movimento – ha sottolineato – non è una navicella che porta tutti in Parlamento. Le nostre liste sono piene di persone più che competenti, quelle degli altri di personaggi improbabili”.

