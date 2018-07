DIEGO E MASSIMILIANO TESTA VINCONO A BRINDISI E VANNO IN TESTA AL CAMPIONATO ITALIANO

Un successo proietta Diego e Massimiliano Testa al vertice della classifica italiana del match race. I due piloti di motonautica, padre e figlio, hanno conquistato la tappa di Brindisi del circuito tricolore, dopo il terzo posto della prima tappa di Palermo, balzando in testa alla classifica generale del campionato italiano a bordo dello scafo Sorbino. Un traguardo prestigioso che permetterà ai piloti del Circolo Canottieri Napoli di provare a conquistare il titolo italiano nelle acque di casa, a ottobre, quando si svolgerà l’ultima tappa, in concomitanza con il Mondiale Endurance, a Forio d’Ischia.

“La nostra stagione è in costante crescita – spiega Diego Testa -. Dopo il primo podio, questa vittoria ci regala ulteriore slancio in vista del finale di stagione. Sarebbe una grande soddisfazione portare a casa un titolo italiano gareggiando con mio figlio Massimiliano. Non sarà facile perché gli avversari sono tutti molto agguerriti, ma noi siamo consapevoli delle nostre capacità e proveremo a vincere il titolo davanti ai nostri tifosi”.