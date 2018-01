Dietrofront Bannon,figlio Trump patriota

WASHINGTON, 7 GEN – Clamorosa marcia indietro dell’ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, dopo essere stato ripudiato da Donald Trump per le sue dichiarazioni nel libro ‘Fire and fury”: in un comunicato pubblicato da Axios Bannon ribadisce il suo “incrollabile” sostegno per il presidente e la sua agenda, definisce il Russiagate una “caccia alle streghe” e il primogenito di Trump “un patriota e un buon uomo”, sostenendo che i suoi commenti sull’incontro “sovversivo” con i russi erano rivolti all’allora capo della campagna Paul Manafort.

