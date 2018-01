Strappo nel Partito Democratico in Campania: fuori Marco Di Lello. Infuria la polemica

Strappo nel Partito Democratico sulle candidature per le prossime elezioni nazionali. Il leader del Pd, Matteo Renzi non è riuscito nell’impresa della mediazione in Campania, facendo “fuori” dalla prossima competizione elettorale nomi importanti. A farne le spese Marco Di Lello.

Divampano le polemiche in queste ore. “E’ inconcepibile il veto posto da Renzi alla candidatura di Marco Di Lello. Non so se la responsabilità sia solo del segretario PD o anche del Ministro Orlando. il risultato e’ che in Campania sono stati premiati solo coloro che hanno distrutto il PD. Ho stima e fiducia nell’azione riformatrice del governatore De Luca, ma in questa tornata elettorale non voterò il PD di Renzi. Nei prossimi giorni, inviterò, in una manifestazione pubblica, i socialisti a non votare PD” così ha dichiarato l’on. Felice Iossa.