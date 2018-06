“Sì al Reddito cittadinanza e no Fornero”, parola di Di Maio

“E’ ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo”. Così parla Luigi Di Maio su Facebook , mentre Matteo Salvini su Ue e Savona, dichiara: “Non è un passo indietro, ma abbiamo raddoppiato. Se si vogliono ricontrattare alcune regole europee quello è il posto giusto”. Inoltre ha aggiunto: “Abbiamo un ministro dell’Economia in perfetta sintonia con Savona, quindi nessun passo indietro, ma si è raddoppiato”, così il vicepremier poco dopo il giuramento al Quirinale davanti al Presidente Mattarella. Fiducioso Enzo Moavero Milanesi, il neoministro degli Esteri:

“Siamo in ripresa, dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene!” .