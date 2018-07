Tragico episodio quello che ha coinvolto una madre inglese. La donna, non ricordando di avere il piccolo di appena 3 mesi addormentato nel seggiolino, ha parcheggiato fuori dal posto di lavoro ed è entrata in ufficio. All’uscita, dopo svariate ore, il bambino era ormai morto e nonostante l’intervento dei soccorsi per lui non c’è più stato niente da fare.

fonte: Leggo