DIMENTICA LA FIGLIA IN AUTO: QUANDO TORNA È TROPPO TARDI

Assurdo quanto accaduto ad una bambina di appena 21 mesi. La madre, Nicole Engler, convinta di aver lasciato la figlia in asilo come tutti i giorni, ha parcheggiato la macchina con cui si recava a lavoro ed è tranquillamente scesa dall’autovettura senza sospettare nulla. Al ritorno, la macabra scoperta: si era dimenticata la bambina, svenuta e cianotica per il caldo, in auto per ben 7 ore.

L’accusa

La donna è stata ora portata nel carcere della contea di Douglas con l’accusa di omicidio colposo di secondo grado. Rischia di dover scontare sei anni di carcere.

fonte: www.leggo.it