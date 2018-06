Bruno de Carvalho non è più il presidente dello Sporting Lisbona. Dopo settimane di polemiche e scontri – diversi calciatori della rosa hanno chiesto la rescissione consensuale per giusta causa – l’assemblea generale del club ha votato a maggioranza (60%) per la destituzione di Bruno de Carvalho, in carica dal 2013 e rieletto nel marzo di un anno fa. L’ormai ex massimo dirigente dei Leoes ha anche fatto sapere che non si ricandiderà.