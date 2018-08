DISASTRO GENOVA, “Aiutateci, abbiamo bisogno di medicine” l’urlo disperato degli sfollati

Improvvisamente oltre al dolore dei familiari delle vittime accertate e dei dispersi, c’è anche un altro dramma. Quello dei quasi 700 sfollati costretti ad abbandonare le proprie case che si trovano in prossimità del viadotto e che sono a rischio per possibili ulteriori cedimenti. Sono più di 300 le famiglie evacuate, le cui abitazioni saranno quasi sicuramente demolite. Le strutture portanti del ponte collassato insistevano su un’area urbanizzata.

Per questo motivo agli sfollati è stato vietato di rientrare nelle loro abitazioni per prendere effetti personali. Drammatiche sono alcune delle loro testimonianze, raccolte dall’Ansa. «Mio suocero – ha detto una donna – ha necessità di medicine che sono difficili da reperire soprattutto in questo periodo festivo. È anziano e con gravi problemi di salute e le sue medicine sono rimaste in casa». Sono i vigili del fuoco che entrano nelle case a rischio crollo per prendere materiali urgenti e oggetti di prima necessità.

Fonte: FanPage