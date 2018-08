Disastro Genova. “Allarme corrosione” già nel ’79, ma nessuno ascoltò l’annuncio dell’ingegnere

“Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti per poi coprire tutto con elastomeri ad altissima resistenza chimica”. Così scriveva nel 1979 il progettista del ponte di Genova, l’ingegner Riccardo Morandi, che rilevava i primi effetti di salsedine e inquinamento sulla struttura e lanciava già un concreto “allarme corrosione”. Morandi accennava anche a non meglio definite “piastre” che “sono state letteralmente corrose in poco più di cinque anni e hanno dovuto essere sostituite, con processi piuttosto complicati, con elementi in acciaio inox”. L’ingegnere concludeva insistendo sulla necessità di proteggere “la superficie in calcestruzzo, per accrescerne la resistenza chimica e meccanica all’abrasione”. E suggeriva l’impiego di resine e di elastomeri sintetici.

fonte: Tgcom