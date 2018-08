Disastro Genova. Autostrade: “Rifaremo tutto, servirà mezzo miliardo”

“Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune”, “un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi”, “un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci sui primi provvedimenti che la società intende prendere dopo la tragedia del ponte Morandi. Per una cifra che arriva a mezzo miliardo di euro, che verrà utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, per le esigenze degli sfollati e le prime necessità delle famiglie delle vittime, oltre che per interventi sulla viabilità di Genova.

fonte: Repubblica