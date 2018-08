DISASTRO GENOVA. “Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata…poi il BOATO”

Un testimone oculare ha raccontato a SkyTg24 di una scena apocalittica, con il ponte collassato su se stesso e numerose vetture accartocciate sotto le macerie, mentre Alberto Lercari, autista Atp, ha detto all’Agi: “Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata. Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E’ stato orribile”.

Le testimonianze

Il Ponte Morandi, che dagli abitanti di Genova è stato ribattezzato Ponte di Brooklyn, è stato costruito tra il 1963 e il 1966 dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua e attraversa il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. Ha una lunghezza di 1.182 metri, un’altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza. Erano stati eseguiti lavoro nel 2017, ma era da tempo al centro di polemiche e critiche dal punto di vista della sicurezza. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri.