DISASTRO GENOVA. Il Calciatore ha fatto un volo di 80 metri con l’Auto. “Lo abbiamo appena trovato…

Sul ponte crollato a Genova c’era anche Davide Capello, portiere e bandiera del Legino. Il giocatore era a bordo della sua auto al momento della tragedia e ha fatto un volo di 80 metri uscendo miracolosamente illeso dalle macerie. Lo stesso Davide ha comunicato attraverso alcuni messaggi vocali su Whatsapp di stare bene e di aspettare i controlli sanitari necessari per escludere eventuali traumi. Familiari e compagni di squadra si dicono scossi per l’accaduto.

«Davide per me è come un fratello. Abbiamo pianto per cinque minuti al telefono per quanto accaduto. Definirlo un miracolo, per le proporzioni della tragedia che ha colpito Genova, è quasi riduttivo. Ovviamente è sconvolto, ma incredibilmente cosciente», spiega Fabio Tobia, suo ex allenatore in Prima Squadra. La tragedia è avvenuta stamattina a Genova: alle 11.30 il ponte Morandi sul viadotto della A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. A provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale.