DISASTRO GENOVA «Non voglio i funerali di Stato, mio FIGLIO l’avete UCCISO VOI». LA RABBIA del padre di Giovanni Battiloro

La strada del dolore, l’incidente forse prevedibile che ha causato al morte del giovane Giovanni Battiloro e di tanti altri. Il padre non ci sta e urla forte tutta la sua rabbia: «Non vogliamo cerimonie-farsa. I nostri figli non sono uno strumento per le passerelle pubbliche. Ce li riportiamo dove abbiamo saputo proteggerli. È tra chi li ha amati che riceveranno l’addio – e ancora aggiunge – È il momento della sofferenza ma non siamo ciechi. Non sono in condizione di fare polemiche politiche ma che si tratti del governo attuale o di quelli precedenti, l’incuria e il disinteresse verso i cittadini sono evidenti. Adesso ci lascino piangere in privato»