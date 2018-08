DISASTRO GENOVA. «Oh mio Dio, sta crollando, qui moriamo tutti». Le urla della donna che ha dato l’allarme

È crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine stanno accorrendo sul posto. Ci sarebbero delle persone sotto le macerie, una decina i mezzi coinvolti, fanno sapere i soccorritori. A causare il crollo potrebbe essere stato un cedimento strutturale, avvenuto nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri: numerosi veicoli potrebbero essere coinvolti. sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. In Liguria da ore piove ininterrottamente, la Protezione Civile aveva dichiarato l’allerta arancione.

Il ponte Morandi

Costruito negli anni Sessanta, si trova tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, è lungo oltre un chilometro e alto 90 metri. In un filmato pubblicato su Facebook immortalato il momento del crollo: nelle immagini si vede il nubifragio che sta colpendo Genova, e il ponte che cede. «Oh mio Dio» si sente urlare, mentre una persona filma il crollo. «Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata» ha raccontato Alberto Lercari, autista Atp, presente al momento del crollo sul ponte Morandi. «Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. È stato orribile» ha detto. (Corriere della Sera)