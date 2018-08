DISASTRO GENOVA. «Sapevano che la STRUTTURA era a RISCHIO e intanto i NOSTRI FIGLI SONO MORTI». Ecco il DOCUMENTO

Il ministero delle infrastrutture, la società dei Benetton Autostrade Per l’Italia, il Provveditorato per le opere pubbliche di Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria a Genova e la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali erano a conoscenza delle condizioni di degrado del Ponte Morandi di Genova, crollato martedì scorso causando la morte di 43 persone. A rivelarlo un’inchiesta de L’Espresso condotta da Fabrizio Gatti, che ha preso visione del verbale della riunione con cui il primo febbraio di quest’anno il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova aveva rilasciato il parere obbligatorio sul progetto di ristrutturazione presentato da Autostrade.

Il documento

“Almeno sette tecnici, cinque dello Stato e due dell’azienda di gestione, sapevano che la corrosione alle pile 9 (quella crollata) e 10 aveva provocato una riduzione fino al venti per cento dei cavi metallici interni agli stralli, i tiranti di calcestruzzo che sostenevano il sistema bilanciato della struttura”, spiega L’Espresso. Nel piano di ristrutturazione presentato da Autostrade erano stati sollevati forti dubbi sulla stima della resistenza del calcestruzzo, ma malgrado queste conclusioni né il ministero né Autostrade per L’Italia hanno mai ritenuto di dover limitare il traffico o prendere altri provvedimenti che limitassero le sollecitazioni al ponte, come la chiusura di una carreggiata o il divieto di transito ai mezzi pesanti. Tra i firmatari del documento, che dimostra che un crollo sarebbe stato tutt’altro che imprevedibile, ci sono anche il provveditore, l’architetto Roberto Ferrazza, e il professore associato della facoltà di ingegneria dell’Università di Genova, Antonio Brencich, come esperto esterno che già due anni fa in articoli e interviste aveva sollevato forti dubbi sulle condizioni del viadotto. Entrambi i tecnici, tuttavia, in occasione della riunione al Ministero hanno ritenuto di dover prescrivere raccomandazioni sui volumi di traffico che tengano conto delle condizioni dei tiranti e di quelle del calcestruzzo. Entrambi, tuttavia, sono stati ora nominati dal Ministro delle Infrastrutture Toninelli ai vertici della struttura ministeriale che dovrà indagare per scoprire, per conto del governo, le cause del crollo di Ponte Morandi. (L’Espresso)