DISASTRO GENOVA. «Trovato AUTO con solo RESTI UMANI, non corpi». Altra terribile scoperta dei vigili sotto le macerie.

Bruno Frattasi, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, ringrazia la città di Genova per l’accoglienza riservata ai suoi uomini durante i Funerali di Stato, dove un applauso lungo diversi minuti ha accompagnato l’omaggio dei pompieri ai feretri. Poi conferma il ritrovamento dell’auto con all’interno un’intera famiglia, ma parla di un riconoscimento difficile: “Abbiamo trovato resti umani, non cadaveri, una ricomposizione vera e propria non sarà possibile”.