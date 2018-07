Disoccupato, commerciava su internet immagini pedopornografiche

Un uomo di 59 anni, senza lavoro è stato arrestato dagli agenti della polizia per il possesso di materiale pedopornografico. Il disoccupato è stato arrestato dalla Polizia di Modena – Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni – che ha trovato nella sua abitazione migliaia di immagini e video pedopornografici che mandava e scambiava sul web. Tutto ha avuto inizio dalle assidue attività investigative del Compartimento Polizia Postale di Catania avviate dopo una segnalazione dell’Associazione Meter.

Nascondeva la sua identità per non essere arrestato.

Secondo quanto emerge dalle informazioni accertare, il 59enne avrebbe utilizzato diverse strategie per nascondere la sua identità. Per adesso, è stato convalidati l’arresto emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere.