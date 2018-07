Prende fuoco il divano, anziano in ospedale

Era nel suo appartamento, stava dormendo quando si è accorto, nella tarda notte, dell’incendio divampato nella sua casa. Una storia assurda quella dell’uomo messo in salvo dai vigili per un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a San Michele all’Adige, in Trentino.

Il Divano in fiamme. L’uomo trasportato in ospedale ha ferite sul corpo.

L’uomo, che si è reso conto della tragedia che si stava consumando, ha dato l’allarme alle ore tre di notte, ed è stato condotto in ospedale. Secondo i medici le ferite riportate sono state giudicate non gravi. Per la fonte “Trentino online”, il divano della casa è stata la miccia dell’incendio che ha provocato fiamme ovunque.