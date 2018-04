Dodicenne scivola nel canale, salvato

SONDRIO, 2 APR – Momenti di paura per un ragazzino di 12 anni in gita di Pasquetta con la famiglia, di origine marocchina. Il ragazzino con i genitori è salito lungo i gradoni delle condotte della centrale idroelettrica dell’Enel, in territorio di Montagna in Valtellina (Sondrio), quando all’improvviso è scivolato finendo nel sottostante canale. Immediato è scattato l’allarme, con l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio che ha permesso il recupero del minorenne. Per i seri traumi cranici è stato intubato e condotto con l’eliambulanza del 118 all’ospedale di Bergamo. Sono ora in corso indagini per accertare la dinamica dell’episodio. Il luogo dell’incidente sarà teatro, nel prossimo fine settimana, di una gara di skirunner.

2018-04-02_1021654828