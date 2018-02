Donna 75enne muore in rogo ad Arezzo

AREZZO, 24 FEB – Una donna di 75 anni è morta intorno alle 8 in seguito a un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Petrarca, nel centro di Arezzo. Il figlio, 35 anni, che viveva con lei, è stato trasportato al pronto soccorso dal 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni il corpo carbonizzato della donna sarebbe stato trovato vicino a un divano. Ancora da stabilire le cause delle fiamme. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco sono stati i vicini che hanno notato un’intensa nube di fumo fuoriuscire dall’appartamento al secondo piano dello stabile. Sul posto oltre ai pompieri e ai sanitari anche la polizia municipale e i carabinieri.

