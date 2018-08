Donna cade dalla nave da crociera e resta in mare per 10 ore. Il particolare che emerge dal racconto è assurdo

Non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto volontario. È quanto sarebbe emerso dalle indagini sul caso della 46enne britannica Kay Longstaff, hostess in vacanza che è la scorsa settimana è stata recuperata dalla guardia costiera croata dopo essere rimasta per 10 ore in balia delle onde dell’Adriatico a seguito di una caduta alla nave da crociera in navigazione da Dubrovnik a Venezia.

I dubbi degli inquirenti

La donna aveva dichiarato pubblicamente di essere caduta accidentalmente in mare mentre era affacciata ad una delle balaustre della nave e di essere riuscita a salvarsi anche grazie allo yoga e alle sue capacità di nuotatrice. In realtà gli investigatori hanno scoperto che molti elementi non coincidono con il suo racconto. La maglietta della donna, che è stata trovata in mare con shorts e reggiseno, è stata rinvenuta sul ponte da cui sarebbe caduta come se fosse stata sfilata volontariamente. In più, come hanno sottolineato diversi testimoni, il personale di bordo della nave, nel lanciare l’allarme, avrebbe subito riferito che c’era qualcuno che aveva saltato le alte ringhiere della nave. Al momento dunque resta un mistero cosa abbia potuto scatenare la caduta o il salto volontario, dal momento che la donna è stata vista da sola sul ponte prima della presunta caduta.

fonte: Fanpage