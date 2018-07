Donna dà fuoco al marito: lo ha sorpreso mentre violentava la figlia piccola.

La violenza non è mai una bella cosa, specie se viene compiuta a danni dei più piccoli. Il caso di oggi che vi raccontiamo oggi, è accaduto poche ore fa al paesino di Abbiategrezzo, piccola cittadina toscana con poco più di mille abitanti.

Maria, donna lavoratrice infaticabile e moglie di un marito rozzo e ubriacone, si è lasciata andare ad un gesto forse troppo duro: dopo aver scoperto che il marito aveva ripetutamente violentato la figlia di sei anni, ha deciso di dare fuoco all’uomo per strada. Il marito, ora, è in prognosi riservata, ma i medici non gli hanno dato molte speranze di sopravvivere, per la donna, invece, si parla di omicidio volontario e nessuna attenuante sembra poterla scusare. In molti si sono schierati con la signora Maria, vittima da troppo tempo delle vessazioni di quel marito sempre meno presente e sempre più violento e nullafacente, la sopportazione umana ha dei limiti, evidentemente.

Ma, intanto, le indagini proseguono. Il gesto che si è compiuto poche ore, in pieno giorno, ha lasciato di stucco tutti i concittadini. A volte la vita pone davanti ai nostri occhi problemi enormi e pochi sono capaci di gestirli alla giusta e adeguata maniera. Speriamo che la piccola bambina possa riprendersi la propria vita e che Maria possa essere scagionata prima possibile. Si è sempre contro la violenza, questo è più che chiaro, ma se posso lasciarmi andare a un pensiero privato e che, ripeto, rimane puramente dell’autore e non del giornale, non posso non comprendere gli stati d’animo della povera donna.