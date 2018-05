Insulti, minacce e violenze. Picchia la compagna all’ottavo mese di gravidanza, quello che ha fatto a questa donna è terribile

Picchia la compagna all’ottavo mese di gravidanza: 31enne arrestato

Una donna, all’ottavo mese di gravidanza, ha dovuto subire minacce, violenze e intimidazioni per alcuni mesi. Gli agenti della Polizia di Stato, quando sono intervenuti hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con diverse ecchimosi sul corpo. La giovane è stata poi trasportata in ospedale dove ha raccontato agli agenti una serie di violenze. La notizia è riportata da torinotoday, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi e l’uomo, uno straniero di 31 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti della Squadra Volante.