Donna si tuffa per un’immersione ma scompare nel nulla. Poi il tragico ritrovamento

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Eleonora Contin, la 34enne originaria di Chiavenna scomparsa durante un’immersione in Mozambico. La donna è stata trovata morta a circa 40 chilometri dal punto in cui era scomparsa. Eleonora la mattina del 25 agosto si era immersa nelle acque dell’Oceano Indiano in compagnia del marito e di altri sub per andare ad ammirare la barriera corallina. Sott’acqua però la donna è stata investita da una forte corrente che l’ha portata lontano dal resto del gruppo. Le ricerche erano scattate subito, purtroppo senza alcun esito, fino al tragico ritrovamento del cadavere nella mattinata di oggi.

fonte: Fanpage