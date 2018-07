Donna trovata morta in casa con la gola tagliata

Una donna di 85 anni è stata trovata morta in casa,ad Ancona, con segni di morte violenta, con profonde ferite alla gola. Il marito,di 90 anni, al rientro dalla spesa l’ha scoperta riversa sul lavandino, ormai senza vita, la casa era a soqquadro.

Il fatto

Il fatto è avvenuto in un appartamento di una palazzina in via Verdi 19, subito fuori dal centro storico di Chiaravalle. La vittima si chiamava Emma Grilli. Il marito Alfio Vichi ha dato l’allarme dopo essere tornato a casa dal forno, dove aveva acquistato del pane. I vicini li descrivono come una coppia tranquilla, senza problemi. Sul luogo sono arrivati anche i medici legali.