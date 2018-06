Ancora sangue e morte, muore una donna con una coltellata al petto

Ancora sangue e morte per una donna accoltellata barbaramente dal suo compagno. Dopo una serata di litigi, davanti ad una discoteca di Milano, un 41enne dominicano ha ammazzato la un’ecuadoregna 49enne, con una coltellata dritta al petto. Secondo gli inquirenti, dopo un violento diverbio accanto al locale frequentato generalmente da sudamericani, la donna è stata colpita fatalmente e soccorsa dall’ambulanza, a seguito delle segnalazioni di passanti che si trovavano in zona. Per lei non c’è stato nulla da fare, è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Il compagno della vittima è stato prontamente fermato dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri.