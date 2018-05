Donne e Uomini, come dormire bene: questi alcuni segreti…

Si sa, per svegliarsi riposati e sereni, uomini e donne hanno bisogni di sette-otto ore di sonno quotidiano. Come reggere lo stress per affrontare ritmi affannosi della vita con l’aiuto del letto a due piazze?

Ecco qualche consiglio. Fare attività fisica, come una bella passeggiata al tramonto, concedersi di qualche movimento in tutte le salse, come palestra e corsa, è un grande sostegno per riaccendere le endorfine e gli altri ormoni che liberati che in circolo inducono ad uno stato di benessere.

Oltre ad allenare i muscoli, importante abituare anche la mente e stare più tempo all’ area aperta.

Ritagliarsi uno spazio nella giornata, magari con amici davanti al mare, ci permette di conciliare sogni notturni. Infatti, esporsi alla luce del sole aiuta alla vitamina D, prezioso elemento anche per la salute delle ossa e per il buonumore. Cosa fondamentale: staccare la spina, durante il finesettimana. Quindi, niente sveglia e scordatevi il cellulari il sabato e la domenica, le tensioni del lavoro e degli impegni professionali devono essere accantonati e rispedite al mittente. Buoni sogni a tutti!