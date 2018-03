“Donne in Evoluzione” sabato 10 marzo

Sabato 10 Marzo, presso il Centro Studi della Clinica Ruesch, dalle 10.00 alle 14.00 si svolgerà il convegno:”Donne in evoluzione, tra il dovere, il volere, e il piacere. Insieme per raccontarsi e confrontarsi con gli esperti” promosso dalla dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa e psicoterapeuta, a cui prenderanno parte numerosi professionisti del settore, per incontrare le donne e rispondere ad alcune delle problematiche che maggiormente turbano la serenità dell’ universo femminile.

“Amore, famiglia e lavoro sono luoghi in cui poterci esprimere liberamente o “ambienti” che limitano la personalità ingabbiandola in stereotipi socio-culturali? “ A questa e ad altre domande si cercherà di rispondere per cercare soluzioni a come vivere al meglio tra ciò che le donne sono e ciò che vorrebbero essere, tra le ambizioni e i sentimenti.

Il meeting è rivolto a tutte le donne. Si tratteranno temi che quotidianamente coinvolgono profondamente la donna: rapporto con il corpo, femminilità, sessualità, vita di coppia, compromessi, sentimenti e tanto altro, cercando di dare dei suggerimenti per vivere meglio.

Il convegno inaugura “il mese porte aperte” ( da marzo ad aprile 2018) per dare l’opportuinità a chi lo desidera di una consulenza psicologica gratuita.

Interverranno: il Presidente dell’Ordine degli Psicologi Antonella Bozzaotra e l’Assessore alle Pari Opportunità Simona Marino

Ad introdurre il seminario sarà la Dott.ssa Ilaria Fontana (Psicologa – Psicoterapeuta – Napoli) con il tema

“Il corpo della donna: la difficoltà di piacersi” : Vivere in armonia con il proprio corpo. Accettare le trasformazioni che subisce a causa del passare del tempo e delle circostanze. Con-vivere serenamente con i canoni estetici culturalmente promossi/imposti. Consigli e considerazioni per aiutarci a fare pace con un corpo che non è solo un involucro fatto unicamente per piacere esteticamente, ma per permetterci di esistere nel mondo.

Seguiranno gli interventi della dott.ssa Anna Gargiulo (Psicologa, PhD in Studi di Genere Università Federico II Napoli) con il tema: “corpi, cicatrici e genere: riflessioni psicodinamiche sull’autolesionismo femminile”

La dott.ssa Valeria Lovero (sessuologa – psicologa- L’Aquila)parlerà dell’intimo delle donne: alla scoperta della propria femminilita’

La dott.ssa Silvia Fanucci (psicologa- Gubbio) parlerà di : “ fotografie di donna: cambiamento ed evoluzione delle donne attraverso la fototerapia”

Il dott. Andrea Pagani (psicologo – psicoterapeuta- Roma)affronterà il tema: “la donna, l’uomo e la coppia”

La dott.ssa Giuliana Crisman (Medico Chirurgo-Anatomopatologa- Trieste) tratterà l’argomento : “mille rinunce per non rinunciare”

Il Prof. Antonio Gentile (Psicoterapeuta. Docente IMePS Napoli) proporrà l’argomento: “

la donna clown, trapezista o domatore nel grande circo equestre della famiglia”

Infine, la dott.ssa Serena Mancuso (psicologa- PhD in psicologia cognitiva Università Europea di Roma) interverrà sul tema: “ dal limite alla risorsa: la resilienza delle donne”

La partecipazione al convegno e’ gratuita, posti limitati.