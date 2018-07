Donne in Pensione a 57 anni e 35 di contributi versati. Il Governo è pronto.

Il M5S e Lega chiudono il contratto del nuovo Governo da presentare al Presidente della Repubblica. Tanti i punti toccati, con particolare attenzione alla scuola ma anche al tema sempre caldo delle pensioni.

Opzione donna

L’idea principale è quella di istituire una quota 100, ma appare anche una estensione della sperimentazione “Opzione donna”. Si prevede, nello specifico, lo stanziamento di 5 miliardi di euro annui, per l’idea di rivedere la legge Fornero sulla possibilità di andare in pensione con 41 anni di servizio contributivo. La proroga della “Opzione donna” vede d’accordo le due parti politiche sull’opportunità delle lavoratrici di andare in pensione a 57/58 anni con 35 anni di contributi.