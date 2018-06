Downstairs: a new place in town

Per i fratelli Improta e per Marco Fumagalli, ideatori di questo ambizioso progetto, un trampolino di lancio di una nuova attività, il frutto di una idea nata chiacchierando e diventata un nuovo percorso da intraprendere. Per qualcuno, un motivo in più per frequentare la collina di Posillipo. Per tutti, un lounge bar dove incontrarsi al termine di una giornata di lavoro e rilassarsi tra aperitivi ricercati, degustando drink, vini e liquori con etichette di qualità, in quella che era la vecchia casa del colono adibita ora a locale con un immenso giardino all’ombra di aranceti e soffici divanetti vista mare su cui accomodarsi. L’Opening party è mercoledì 27 giugno dalle ore 19.30 in via Manzoni 187. Gli ospiti saranno ricevuti in un’atmosfera di festa con la colonna sonora firmata dagli EFF Project, un quartetto composto da chitarra, violino, violoncello e percussioni che farà da accompagnamento musicale ad un summer party celebrato con brindisi di ottimo prosecco e Spritz St Germain in abbinamento a finger food a base di piatti freschi di cucina mediterranea. Le hostess e le organizzatrici dell’evento e della comunicazione Mila Gambardella e Cristiana Giordano indosseranno colorati outfit firmati Blunauta con accessori preziosi della jewel designer Alessandra Libonati. Vietato mancare.

Perché? La risposta è nel titolo dell’evento: Feelin’ easy downstairs!