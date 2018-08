DRAMMA A MARE. Bambina di 2 anni muore soffocata davanti ai Genitori. Nessuno è riuscita a salvarla.

Una giornata al mare in pochi attimi si è trasformata in tragedia nelle scorse ore per una famiglia pugliese che si trovava in spiaggia. Una bimba di due anni è morta dopo essere rimasta soffocata da un acino di uva che aveva ingerito di nascosto dai genitori mentre si trovava sotto l’ombrellone.

Il dramma

Il dramma si è consumato in una affollata spiaggia libera della zona. La piccola, a giorni avrebbe compiuto due anni, si trovava in compagnia dei genitori quando, eludendo i loro controlli, ha preso un acino e lo ha messo in bocca. Quando il padre e la madre se ne sono accorti respirava già a fatica.

Fonte: FanPage