DRAMMA A UN FUNERALE: GIOVANE MUORE SCHIACCIATO DALLA BARA DELLA MADRE.

Samen Kondorura, 40 anni, è morto dopo che la scala di bambù è scivolata durante la cerimonia per il funerale della mamma nella valle di Parinding, nel distretto di Toraja settentrionale, in India. L’uomo stava issando il feretro su un lakkian, una torre riccamente scolpita dove i morti sono posti prima dei riti funebri tradizionali. La scala però ha ceduto e il peso della bara e del cadavere sono caduti interamente sul corpo del figlio, per cui non ci sono state speranze.

I SOCCORSI

I presenti hanno subito provato a soccorrerlo, allertando l’ambulanza che lo ha portato in ospedale, ma, come riporta anche il Daily Mail, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I due adesso sono stati seppelliti l’uno accanto all’altro.