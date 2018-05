Contrae un virus nell’asilo in cui lavora e perde il bambino. Attenzione a questa sindrome mortale

Hanno voluto raccontare il loro dramma. Gemma Carlile, venticinquenne di Newcastle, era incinta di 16 settimane quando ha contratto la “sindrome della guancia schiaffeggiata” nell’asilo in cui lavorava. A causa di un virus ha perso il bambino che portava in grembo. I medici l’avevano rassicurata, al sorgere dei primi casi nella scuola, sostenendo che fosse autoimmune. Il virus provoca un rossore sulle guance e può essere pericoloso per le donne in gravidanza. La notizia è riporta da ilgazzettino. «Il mio bambino aveva iniziato a mostrare segni di anemia fetale causata dal virus», ha detto la mamma al Mirror. I genitori Gemma e il marito Terry hanno voluto raccontare questa triste storia, il loro bambino avrebbe dovuto subire una trasfusione di sangue nel grembo materno.