Dramma di Zanda, giunto Ospedale Aosta

AOSTA, 19 FEB – Dopo un volo dal Canada all’Italia è giunto poco prima delle 10 di oggi all’Ospedale Umberto Parini di Aosta Roberto Zanda, l’atleta cagliaritano reduce dalla Yukon Artic Ultra, l’ultramaratona in solitaria, durante la quale ha riportato un congelamento di quarto grado di mani e piedi. Zanda, atterrato all’aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al pronto soccorso e sarà ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare diretto da Flavio Peinetti. Di lui si occuperà l’équipe multidisciplinare dell’ambulatorio di Medicina e neurologia di montagna coordinato da Guido Giardini, che negli ultimi anni ha trattato numerosi casi di congelamento estremo. Tramite un consulto in telemedicina in collegamento con l’ospedale canadese di Whitehorse i sanitari aostani hanno già studiato il quadro clinico di Zanda. “Fortunatamente la terapia farmacologica è già iniziata – spiega Giardini – abbiamo già avuto modo di studiare il suo caso, ora si tratterà di prendere visione diretta della situazione”.

