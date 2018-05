Dramma in Calabria, sparatorie in strada: ci sono vittime

Una vera e propria strage in calabria.

Bilancio terribile: un morto e quattro persone ferite. Due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Nicotera e Limbadi.

Un uomo ha ucciso dentro casa Michele Valerioti 63 anni, a Nicotera, in via Nuovi Liceo, ferendo anche la moglie, Giuseppina Mollese. Lo riporta La Repubblica che ha raccontato gli episodi.

L’uomo si è poi diretto in auto a Limbadi dove ha fatto irruzione in un bar del paese e ha aperto il fuoco contro un gruppo di uomini che stavano giocando a carte, ferendone tre, uno dei feriti è un parente della vittima. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Non si conoscono ancora i motivi del gesto e le generalità dell’attentatore che viene ricercato dai carabinieri.