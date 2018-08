Dramma in casa. Bambina di 2 anni resta paralizzata mentre gioca. L’appello della madre: “Quel che è successo a lei, può capitare a tutti”

Una storia choc, che una madre single, di Calgary, in Canada, ha deciso di raccontare a tutti i genitori per evitare che una tragedia come quella che è capitata a sua figlia, capiti a qualcun altro. La piccola di 2 anni stava giocando nel forte che aveva costruito a casa dei nonni quando è caduta su un oggetto, probabilmente un bicchiere, che si trovava tra il letto e il divano, oggetto che le ha provocato una grossa ferita dietro il collo. Era il 22 luglio 2018 e per Jaclyn la vita stava per cambiare per sempre. Il vetro del bicchiere aveva raggiunto la colonna vertebrale e la piccola è rimasta parzialmente paralizzata nella parte sinistra del corpo.

Il dramma dei genitori

“Non ho mai visto tanto sangue in vita mia” – ha raccontato la madre, non presente al momento dell’incidente – “Mi hanno chiamata e avevo capito che era successo qualcosa di grave, l’ho avvertito dal tono teso della voce ed era proprio così.Può succedere a chiunque – ha ricordato la donna -perché tutto può sempre accadere, anche le cose più assurde e improbabili”. Per fortuna la bimba è viva e i medici sono fiduciosi: si sentono di dire che un giorno tornerà persino a camminare.

fonte: Caffeina