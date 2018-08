Dramma in mare. Uomo si tuffa, ma non riesce a riemergere: è una tragedia

Una giornata di mare dove aveva deciso di trascorrere una breve pausa dal lavoro si è trasformata in tragedia per un 44enne infermiere toscano, ritrovato senza vita in acqua, probabilmente dopo essere stato colpito da un malore, sulle coste di Torre del Lago. Il dramma si è consumato nella giornata di domenica nello specchio d’acqua antistante la piaggia libera della Lecciona dove la vittima, Daniele Pera, aveva lasciato i suoi indumenti per un tuffo in mare. Per lui inutile il successivo intervento dei sanitari del 118: ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. La notizia della sua morte ha sconvolto la sua famiglia e tutti quelli che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro come infermiere.

fonte: Fanpage