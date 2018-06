Dramma in piscina, affoga e muore la bimba di 2 anni del campione del mondo. Stando a quanto riportato la piccola Emmy sarebbe affogata durante una festa in piscina a casa del vicino del fuoriclasse olimpico, il campione di sci, l’americano Bode Miller, a Orange County, in California. Non sono chiare le cause che hanno portato alla caduta della bimba in acqua. In poco tempo sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato Emmy in ospedale, dove è morta.

Secondo una prima ricostruzione la bimba è sfuggita solo per pochi istanti alla vista dei genitori Bode, 40 anni, e Morgan Back domenica durante una festa fra amici nella villa a sud di Los Angeles, a Cota de Caza, che appartiene ai loro vicini di casa.

Nel 2016, era nata Emeline dopo la tragedia della morte del fratello di Miller.

La polizia di Orange County sta investigando sul tragico incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, e sulle circostanze che lo hanno determinato. Secondo un portavoce delle autorità, al momento dei soccorsi, il cuore della piccola si era già fermato. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo per rispetto della memoria della bambina mentre messaggi di commossa vicinanza sono già arrivati dalla squadra di sci alpino statunitense e da molti atleti, da Lindsay Vonn a Mikaela Shiffrin.